FRANKFURT (Dow Jones)--Beflügelt von guten Autoverkäufen in China hat BMW im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis gesteigert. Trotz hoher Vorleistungen für die groß angelegte Modelloffensive, mit der BMW wieder an die Spitze im Premiumsegment will, kletterte das operative Ergebnis stärker als erwartet. Den Margenausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern.

BMW steigerte den Umsatz in den drei Monaten um 3 Prozent auf 25,80 Milliarden Euro. Das EBIT kletterte um 8 Prozent auf 2,93 Milliarden Euro. Im Automobilgeschäft erzielte das Unternehmen ein Plus von 3 Prozent. Die Marge stieg im Kerngeschäft leicht auf 9,7 (Vorjahr 9,5) Prozent und liegt damit komfortabel im Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent. Bei Finanzdienstleistungen stieg das EBIT um 11 Prozent auf 588 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 9 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro.

Analysten hatten BMW einen Umsatz von 26,05 Milliarden Euro zugetraut. Das EBIT hatten die Beobachter nur bei 2,87 Milliarden und das Ergebnis vor Steuern bei 3,0 Milliarden erwartet.

Den Margenausblick für 2017 bestätigte BMW: Demnach soll die Rendite im Autogeschäft weiter zwischen 8 und 10 Prozent liegen. Den Umsatz im Kerngeschäft sieht BMW nun solide über Vorjahr, bisher wurde ein leichtes Plus erwartet.

