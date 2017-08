Liebe Leser,

angetrieben von den jüngsten Zukäufen erzielte HAMBORNER im 1. Quartal einen Anstieg der Mieteinnahmen um rund 20%. Mit dem Büroobjekt O3 in Köln, dem market Oberfranken in Hallstadt/Bamberg sowie dem Kaufland in Berlin-Marzahn gingen unterdessen 3 weitere Objekte mit einem Investitionsvolumen von 109 Mio € in das Portfolio über. Zudem wurde im Mai der Kaufvertrag für ein gewerbliches Neubauobjekt in Ratingen für 35 Mio € unterzeichnet.

Für 2017 plant HAMBORNER mit ... (Volker Gelfarth)

