Allschwil - Der Börsen-Neuling Idorsia hat seine ersten Halbjahreszahlen veröffentlicht. Wie es in der Medienmitteilung vom Donnerstag heisst, bezieht sich die Berichterstattung zum ersten Halbjahr 2017 vor allem auf die Ergebnisse seit der Ausgliederung aus Actelion. Konkret bedeutet das: auf die geschäftlichen Aktivitäten im Zeitraum von zwei Wochen, vom 15. bis zum 30. Juni 2017. In dieser Zeit fiel ein Betriebsverlust an und für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Betriebsaufwand von 180 bis 190 Mio CHF.

So weist das Biopharma-Unternehmen für die Berichtsperiode einen Betriebsverlust nach US-GAAP von 11 Mio CHF aus, nach non-GAAP beträgt er 10 Mio CHF. Dabei hätten sich die Kosten für Forschung und Entwicklung auf 8 Mio CHF belaufen und die für die allgemeine Verwaltung auf 2 Mio CHF.

Als Idorsia am 15. Juni de facto seine eigenen Geschäfte gestartet hat, war das Unternehmen mit Barmitteln in Höhe von 1 Mrd CHF ausgestattet. Die Zahl der Mitarbeitenden habe ...

