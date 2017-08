NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 16,45 Euro belassen. Die Bonner hätten die erwartungsgemäß guten Quartalsergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick sei nun etwas optimistischer. Die Aktie bleibe geprägt von den Hoffnungen auf eine Fusion der US-Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint./ag/gl

Datum der Analyse: 03.08.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005557508

AXC0070 2017-08-03/08:27