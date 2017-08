ETFs (Exchange Traded Funds) haben die Investmentindustrie revolutioniert, weil sie es leichter als jemals zuvor gemacht haben, an einer großen Bandbreite an Investitionen teilzuhaben. Da es tausende von ETFs gibt, kann es daher schon mal schwierig für die Investoren werden, herauszufinden, welche am besten für ihre Portfolios sind. Die folgenden Typen sind die geläufigsten. Innerhalb dieser Kategorien wirst du wahrscheinlich auch die Fonds finden, nach denen du suchst.

ETFs, die den breiten Markt abbilden

Sektor-ETFs

Dividenden-ETFs

spezialisierte ETFs

Rohstoff-ETFs

Währungs-ETFs

Bond-ETFs

Die größten und beliebtesten ETFs bildenden den breiten Markt ab. Sie bilden Indexe ab, die einen ...

