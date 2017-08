FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag zum Handelsauftakt kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,01 Prozent auf 162,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,48 Prozent.

Im frühen Donnerstaghandel gab es zunächst wenig Impulse. Im weiteren Tagesverlauf stehen zahlreiche Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA auf dem Programm. Bis zur Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten dürften sich die Anleger am deutschen Rentenmarkt zurückhalten.

Am Vormittag könnten neue Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone für Kursbewegung sorgen. Am Markt wird mit einem leichten Rückgang des Stimmungsindikators gerechnet. Am Nachmittag dürften Daten zum Auftragseingang in der amerikanischen Industrie und zur Stimmung der US-Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen für neue Impulse sorgen./jkr/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0075 2017-08-03/08:36