Der Elektroautobauer Tesla ist im zweiten Quartal trotz eines Umsatzsprungs tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Gleichwohl fiel der Fehlbetrag geringer als befürchtet aus. Beflügelt wurden die Erlöse durch das Hochfahren der Produktion des für den Massenmarkt bestimmten Elektromodells. Tesla verbuchte einen Verlust von 336 Millionen Dollar nach 239 Millionen vor Jahresfrist. Auf bereinigter Basis verzeichnete der Automobilproduzent einen Fehlbetrag je Aktie von 1,33 (Vorjahr 1,61) Dollar, während Analysten im Konsens mit einem Minus von 1,82 Dollar je Schein gerechnet hatten. Verantwortlich für die höheren Verluste waren massive Aufwendungen für neue Modelle. Parallel wurde der Umsatz auf mehr als das Doppelte gesteigert, die Erlöse kletterten auf 2,79 Milliarden Dollar und übertrafen damit die Markterwartung von 2,51 Milliarden Dollar. Der Absatz des Limousinenmodels S und der des SUV X kletterte auf Jahressicht um 53 Prozent auf 22.000 Fahrzeuge, Analysten hatten allerdings Auslieferungen von 23.655 Einheiten vorausgesagt. In der zweiten Jahreshälfte will der Konzern den Absatz der Modelle S und X auf 47.000 Fahrzeuge bringen - so viel wie in den ersten sechs Monaten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:30 Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 241.000 zuvor: 244.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 54,2 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,4 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.471,20 -0,09% Nikkei-225 20.017,75 -0,31% Hang-Seng-Index 27.542,80 -0,23% Kospi 2.389,84 -1,56% Shanghai-Composite 3.273,49 -0,35% S&P/ASX 200 5.726,80 -0,30%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - An den Börsen werden nach der jüngsten stabilen Aufwärtstendenz Gewinne mitgenommen. Etwas getrübt werde die Stimmung von den Sanktionen der USA gegen Russland, Nordkorea und Iran, die nun von Präsident Trump auch gegengezeichnet wurden, heißt es. Zudem drohte Trump zuletzt auch China handelspolitische Maßnahmen an. Für leichte Kaufzurückhaltung sorgt Beobachtern zufolge auch, dass am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten für Juli gemeldet werden. Die Märkte erhoffen sich davon weitere Signale für das Zinserhöhungstempo in den USA. Zuletzt hatten US-Notenbanker betont, es mit den avisierten nächsten Zinserhöhungen nicht eilig zu haben. Auch die Zinsentscheidung der Bank of England im späteren Tagesverlauf stelle einen gewissen Unsicherheitsfaktor dar, heißt es. Neue Konjunkturdaten aus China setzen derweil keine Akzente. Der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungsgewerbes ist minimal gesunken. In Seoul geht es kräftiger nach unten, auch belastet vom Indexschwergewicht Samsung. Die Aktie büßt nach ihrer Rekordjagd 2,5 Prozent ein. Das Minus der Samsung-Aktie falle zeitlich zusammen mit der ersten Anhörung des Quasi-Unternehmenschefs im Zuge der Untersuchungen gegen ihn wegen Korruptionsverdachts, bemerken Marktbeobachter. Marktexperte Andrew Bresler von Saxo Capital führt als weiteren möglichen Belastungsfaktor die Aussicht steigender Steuern auf Unternehmensgewinne und private Einkommen unter der neuen Regierung an.

US-NACHBÖRSE

Tesla gewannen nach Vorlage der Quartalszahlen 7,5 Prozent (siehe Tagethema). Take-Two Interactive Software legten noch stärker zu um 11,5 Prozent. Das Unternehmen hatte einen starken Umsatzanstieg gemeldet und zugleich den Umsatzausblick angehoben. Fitbit verzeichnete zwar einen Umsatzrückgang, der Anbieter von tragbaren Fitnessmessgeräten schnitt damit aber dennoch besser ab, als Analysten erwartet hatten. Fitbit stiegen um 4,3 Prozent. Zynga meldete den besten Umsatz in vier Jahren. Der Kurs des Spieleherstellers machte 3,9 Prozent gut. Auf der Verliererseite fanden sich Hologic mit einem Abschlag von 4,4 Prozent. Der Medizintechnikanbieter hatte beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, beim Ergebnis aber verfehlt wegen einer rückläufigen Bruttomarge. Cheesecake Factory wurden um 6,2 Prozent nach unten genommen. Erstmals nach 29 Quartalen in Folge mit einem Wachstum beim flächenbereinigten Umsatz meldete die Restaurantkette einen Rückgang und zwar um 0,5 Prozent. Für Marathon Oil ging es nach einer erhöhten Produktionsprognose um 2,2 Prozent aufwärts.

WALL STREET

Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs. Dow Jones Industrial 22.016,24 +0,2% +52,32 S&P-500 2.477,57 +0,0% +1,22 Nasdaq-Composite 6.362,65 -0,0% -0,29 Nasdaq-100 5.914,23 +0,3% +19,06 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 833 Mio 826 Mio Gewinner 1.172 1.774 Verlierer 1.765 1.169 unverändert 134 142

Wenig verändert - Ein Apple-Kurs auf Allzeithoch hievte den Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 22.000 Punkten. Trotz des Erreichens des nächsten Meilensteins passierte insgesamt aber nicht viel, was mit einer gewissen Vorsicht vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag erklärt wurde. Apple stiegen um 4,7 Prozent. Der Technologiekonzern hatte mit exzellenten Quartalszahlen aufgewartet und in jeder Hinsicht positiv überrascht. Darauf hagelte es positive Analystenkommentare. Keine große Überraschung erbrachten die ADP-Arbeitsmarktdaten, die einen Vorgeschmack auf den offiziellen Bericht am Freitag lieferten. Die Zahl der neuen Stellen fiel minimal schwächer aus als erwartet. Fed-Verteter äußersten sich unterdessen für ein Beibehalten des gemächlichen Straffungskurses sowie den baldigen Beginn der Bilanzverkleinerung. Die Quartalszahlen von Mondelez verhalfen der Aktie zum einem Aufschlag von 1,1 Prozent. Der Nahrungsmittelhersteller hatte die Markterwartung zum Gewinn übertroffen. Herbalife fielen um 2,0 Prozent. Beim Unternehmen sorgte der Umsatzausblick für Verstimmung. Groupon kam mit dem Ausblick auf das Gesamtjahr gut an. Die Aktie schloss 9,3 Prozent im Plus.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,26 1,0 2,25 -18,0 30 Jahre 2,85 -0,8 2,86 -21,8

Die Notierungen gaben nach der Stärke am Vortag nach, als ein nur moderater Inflationsdruck und eher mäßige Konjunkturdaten die Kauffreude belebt hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um einen Basispunkt auf 2,26 Prozent. Die ADP-Daten und die Fed-Aussagen sprächen nicht gegen eine Straffung der Geldpolitik, so Händler.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:17 % YTD EUR/USD 1,1844 -0,1% 1,1856 1,1836 +12,6% EUR/JPY 131,14 -0,1% 131,28 131,01 +6,7% EUR/GBP 0,8956 -0,1% 0,8964 0,8953 +5,1% GBP/USD 1,3225 -0,0% 1,3225 1,3220 +7,2% USD/JPY 110,73 -0,0% 110,73 110,68 -5,3% USD/KRW 1127,81 +0,4% 1122,91 1122,84 -6,6% USD/CNY 6,7255 +0,1% 6,7219 6,7244 -3,2% USD/CNH 6,7306 +0,0% 6,7287 6,7295 -3,5% USD/HKD 7,8174 +0,0% 7,8169 7,8148 +0,8% AUD/USD 0,7921 -0,6% 0,7967 0,7964 +9,8%

Die Euro-Stärke setzte sich fort. Trotz des jüngsten Höhenlaufs war bei der Gemeinschaftswährung keine Korrekturbewegung in Sicht. Im Tageshoch stieg sie bis auf 1,1910 Dollar, das war ein neues Zweieinhalbjahreshoch. Im späten US-Geschäft stand der Euro bei 1,1852 Dollar nach Wechselkursen um 1,18 am Vorabend. Die wenig berechenbare US-Politik wie die Erwartung einer gebremsten Zinsverschärfung in den USA drückten den Dollar ebenso wie die von der EZB erwartete Zinswende den Euro stützte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,42 49,59 -0,3% -0,17 -13,3% Brent/ICE 52,17 52,36 -0,4% -0,19 -11,2%

Nach weniger deutlich als erwartet gesunkenen US-Rohöllagerbeständen fielen die Ölpreise zunächst, nur um dann ins Plus zu drehen. Die am Vorabend veröffentlichten Daten des Branchverbands API hatten einen Anstieg der Ölvorräte gezeigt. WTI kletterte um 0,9 Prozent auf 49,59 Dollar, Brent um 1,1 Prozent auf 52,36 Dollar. Als Preistreiber wirkte auch der anziehende Bedarf der Raffinerien in den USA. Die steigende Auslastung der Raffinerien zeuge von einer steigenden Nachfrage nach Erdölprodukten, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,41 1.266,70 -0,3% -4,29 +9,6% Silber (Spot) 16,53 16,58 -0,3% -0,05 +3,8% Platin (Spot) 947,95 947,50 +0,0% +0,45 +4,9% Kupfer-Future 2,88 2,88 -0,1% -0,00 +14,2%

Der Goldpreis verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1.266 Dollar. Auch hier wurde auf die ADP-Daten verwiesen. Der Arbeitsmarktbericht sei insgesamt recht überzeugend ausgefallen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BRASILIEN

Etappensieg für den unter Korruptionsverdacht stehenden brasilianischen Präsidenten Michel Temer: Der Staatschef überstand eine Abstimmung im Parlament und entgeht somit einem Korruptionsverfahren vor dem Obersten Gericht, das ihn sein Amt hätte kosten können.

HANDEL USA - RUSSLAND

Russlands Ministerpräsident Dmitri Medwedew hat mit Blick auf die neuen US-Sanktionen gegen sein Land von einem "Handelskrieg" gesprochen. Die Sanktionen hätten die "russische Hoffnung auf eine Verbesserung der Beziehungen mit der neuen US-Regierung beendet".

IRAN

Die neuen US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen der Regierung in Teheran zufolge gegen das 2015 nach jahrelangen Verhandlungen unterzeichnete internationale Atomabkommen. Teheran werde darauf "angemessen" reagieren, sagte der iranische Vizeaußenminister Abbas Araghtschi.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media und Markit errechnete Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor ist im Juli auf 51,5 Punkte von 51,6 im Juni gesunken. Der vor einigen Tagen vom Nationalen Statistikamt veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex war auf 54,5 Punkte von 54,9 im Juni zurückgegangen.

BOEING

BOC Aviation hat bei Boeing zehn Flugzeuge des Typs 737 MAX 10 bestellt. Gemessen am Listenpreis hat der Auftrag einen Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar. Üblicherweise bekommen Kunden einen Rabatt.

