Flamatt - Im Juli sind die Mietpreise in der Schweiz mit einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat moderat gestiegen. Dies zeigen die aktuellen Zahlen des Swiss Real Estate Offer Index, der von ImmoScout24 in Zusammenarbeit mit dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI AG monatlich erhoben wird. Auch die Preise für Wohneigentum haben sich stabil entwickelt.

Eigentumswohnungen sind im Juli um 0,5 Prozent teurer geworden, was gemäss Martin Waeber, Director ImmoScout24, als Normalisierung zu werten sei. Noch im Juni waren die Preise in dieser Kategorie um nahezu drei Prozentpunkte angestiegen. Auf Jahresbasis weist der Swiss Real Estate Offer Index für Eigentumswohnungen ein Plus ...

