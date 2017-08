Zürich - Die Aduno Gruppe baut ihre Beteiligung am Schweizer Fintech Start-up Contovista AG, dem führenden Schweizer Anbieter von Lösungen für Personal Finance Management (PFM) weiter aus. Die bestehende Beteiligung wird per Anfang August 2017 auf 70 Prozent erhöht. Die übrigen Anteile verbleiben im Besitz des aktuellen Managements, das weiterhin für das operative Geschäft verantwortlich bleibt.

Die auf bargeldloses Bezahlen spezialisierte Aduno Gruppe übernimmt die Mehrheit an Contovista. Nach der erfolgreichen Lancierung der PFM-Lösung 2015 und der damals erfolgten Beteiligung von 14 Prozent, übernimmt die Aduno Gruppe nun mit 70 Prozent die Mehrheit. 30 Prozent von Contovista bleiben im Besitz der Gründungsaktionäre, welche auch weiterhin für das operative Geschäft verantwortlich bleiben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Martin Huldi, CEO der Aduno Gruppe: «Die Digitalisierung erfasst die gesamte Finanzbranche und gewinnt laufend an Bedeutung. Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen entwickeln wir unser Geschäftsmodell weiter und wollen eine Vorreiterrolle einnehmen. Zusammen mit starken Partnern wie Contovista schaffen wir echten Mehrwert für unsere Partnerbanken und Kunden. Wir haben Freude an der hervorragenden und fruchtbringenden Zusammenarbeit mit Contovista, die wir noch weiter vertiefen konnten.» Contovista bietet mit Data Analytics intelligente Lösungen, die sich vollständig in bestehende E-Banking und deren mobile Systeme eingliedern lassen. Dadurch lässt sich ein einheitliches Kundenerlebnis sicherstellen.

Firma wird weiter als Start-up geführt

Das Schweizer FinTech Start-up Contovista AG ist spezialisiert auf die Auswertung und Visualisierung von Finanzdaten. Das 2013 gegründete Unternehmen entwickelt Technologien und Algorithmen zur Analyse grosser und unstrukturierter Datenmengen. Contovista eröffnet der Finanzindustrie damit umfassende ...

