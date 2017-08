Lieber Investor,

es wird so getan, als sei dieser Wert immer gegeben, weil im Notfall die Zentralbank bereitsteht und am Markt selbst unverkäufliche Assets aufkaufen wird. Bei so viel Uneigennutz und Solidarität der Notenbanken kommen einem schon fast die Tränen, so rührend ist die Vorstellung.

Sie ist aber nicht nur rührend und herzzerreißend, sondern auch im höchsten Maße naiv, denn selbst wenn sie es wollten, könnten die Notenbanken gar nicht all das viele Geld aus dem ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...