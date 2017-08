DAX - Zurück auf Los (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Nachdem der DAX noch am Dienstag den Widerstand bei 12.300 Punkten erreicht hatte, folgte im gestrigen Handel die Ernüchterung in Form eines Rücksetzers unter die 12.250 Punkte-Marke. Wie erwartet kam es anschließend zu weiteren Abgaben, die den Index bis an die Unterstützung bei 12.175 Punkten drückte. Damit wurde die Erholung neutralisiert. Im vorbörslichen Handel setzt sich diese Schwäche weiter fort. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.19 Uhr): Kurzfristig ist damit zu rechnen, dass der DAX ein weiteres Mal an die Supportmarke bei 12.100 Punkten zurückfallen dürfte. Hier hätten die Käufer die Chance einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...