Düsseldorf - Nach dem Rebound vom Vortag konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht an diese positive Entwicklung anknüpfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Trotz des diskutierten Sprungbretts bei knapp 12.100 Punkten sei es dem Aktienbarometer verwehrt geblieben, die nächsten Widerstände in Form der Tiefpunkte vom 6.

Den vollständigen Artikel lesen ...