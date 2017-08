Der britische Versicherungskonzern Aviva (ISIN: GB0002162385) wird eine Zwischendividende in Höhe von 8,4 Pence (9,38 Eurocent) je Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (7,42 Pence) ist dies eine Steigerung um 13 Prozent. Ausgezahlt wird die Dividende am 17. November 2017 (Ex-Dividenden Tag: 5. Oktober 2017). Aviva zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Insgesamt wurden im letzten ...

