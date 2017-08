ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Für DAX-Investoren bleibt der Autosektor sehr wichtig. Ob aber die hohen Dividendenrenditen die strukturellen Risiken, wie Dieselskandal, Elektromotor und Kartellverdacht kompensieren können, schätzt Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienmarkstrategie der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein.