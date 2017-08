Europas größter Versicherer will sich stärker im britischen Markt engagieren und einen Minderheitsanteil an dem Unternehmen Liverpool Victoria Friendly Society kaufen. Die Gespräche sind offenbar weit fortgeschritten.

Der Versicherungskonzern Allianz will in Großbritannien zukaufen. Der britische Versicherer Liverpool Victoria Friendly Society (LV=) bestätigte am Donnerstag, über einen Verkauf eines Minderheitsanteils an der Sachversicherungssparte an den Münchener Konzern zu verhandeln. Die Gespräche seien weit fortgeschritten.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...