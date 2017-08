Zug - Brainloop, Anbieter von cloud-basierten Lösungen für die sichere digitale Zusammenarbeit, bietet jetzt auch das Einloggen via TOTP (Time-based One-Time Password/zeitbasiertes Einmalpasswort) an.

Die im Zusammenhang mit Cloud-Lösungen häufig verwendete Zwei-Faktor-Authentifizierung mit SMS-TAN gilt unter einigen Sicherheitsexperten als nicht mehr ausreichend abhörsicher. Eine der besten Alternativen ist derzeit TOTP, mit dem sich jetzt auch Brainloop-Kunden in ihre Datenräume einloggen können.

Sicherer und zuverlässiger als SMS-TAN

Lange galt das SMS-TAN-Verfahren als absolut sicherer zweiter Faktor. Inzwischen sind Fälle bekannt geworden, bei denen sich Angreifer Zugriff auf die SMS der Benutzer verschafft und das System so ausgehebelt haben. Statt Zugangscodes per SMS zu empfangen, werden diese bei TOTP daher in einer sicheren App auf dem Mobilgerät selbst erzeugt. Der Übertragungsweg als Angriffsziel entfällt somit. Da die Codes nur jeweils 30 Sekunden gültig sind, wird ein Missbrauch darüber hinaus deutlich erschwert.

Die Technologie bringt neben der Sicherheit auch praktische Vorteile mit: Der User ist nicht ...

