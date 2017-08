FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor allem der weiterhin starke Euro EU0009652759> hat den Anlegern die Stimmung zum Börsenstart am Donnerstag erneut verdorben. Für den Dax ging es mit minus 0,28 Prozent auf 12 147,86 Punkte weiter abwärts. Laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets könnte nun die Marke von 12 090 Punkten erneut einem Test unterzogen werden. "Starke Wall Street hin oder her - solange der Euro weiter aufwertet, bleiben die Dax-Anleger in Deckung", hieß es von den Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar.

Als Belastung erwiesen sich zudem negative Vorgaben aus Asien sowie teils schwache Quartalszahlen, etwa vom Dax-Schwergewicht Siemens . Insgesamt gewähren an diesem Donnerstag allein 8 Konzerne aus dem Dax Einblicke in die Bücher. Hinzu kommen zahlreiche Geschäftszahlen von Unternehmen aus der zweiten Reihe.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte im frühen Handel um 0,04 Prozent auf 24 808,76 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,05 Prozent auf 2270,45 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,25 Prozent tiefer./ajx/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

