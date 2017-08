Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Dienstleistungssektor wächst langsamer

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist im Juli etwas langsamer als zuvor gewachsen. Der von Caixin Media und Markit errechnete Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel auf 51,5 Punkte von 51,6 im Juni. Bei einem Stand über 50 Punkten wird Wachstum signalisiert.

Ifo-Wirtschaftsklima Euroraum erneut deutlich verbessert

Das Ifo-Wirtschaftsklima Euroraum hat sich im dritten Quartal erneut deutlich verbessert. Es stieg auf 35,2 (Vorquartal: 26,4) Saldenpunkte, wie das Ifo-Institut mitteilte. Das war der höchste Wert seit Herbst 2000. Die befragten Experten beurteilten insbesondere die aktuelle Wirtschaftslage günstiger als im Vorquartal. Aber auch der Ausblick für die nächsten sechs Monate verbesserte sich weiter. Das starke Wachstum dürfte sich damit im zweiten Halbjahr 2017 fortsetzen.

Französisches Parlament erlaubt Macron Arbeitsmarktreform über Verordnungen

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat freie Bahn für sein erstes großes wirtschaftspolitisches Reformvorhaben: Das Parlament erlaubte dem Präsidenten am Mittwoch, seine Arbeitsmarktreform über Verordnungen umzusetzen. Nach der Nationalversammlung stimmte der Senat als zweite Parlamentskammer für ein entsprechendes Gesetz. Die Regierung will die Verordnungen Ende September veröffentlichen, dann tritt die Arbeitsmarktreform in Kraft.

Trump unterzeichnet und kritisiert Gesetz über Russland-Sanktionen

US-Präsident Donald Trump hat ein Gesetz für neue Sanktionen gegen Russland per Unterschrift in Kraft gesetzt - und das vom Kongress auf den Weg gebrachte Maßnahmenpaket zugleich harsch kritisiert. Es sei mit "schweren Makeln behaftet", da es unzulässig in die Zuständigkeiten der Exekutive eingreife, erklärte Trump am Mittwoch. Er bezog sich damit auf Klauseln, welche die Vollmacht des Präsidenten zur möglichen späteren Lockerung der Strafmaßnahmen einschränken.

Medwedew spricht nach US-Sanktionsgesetz von Handelskrieg

Russlands Ministerpräsident Dmitri Medwedew hat mit Blick auf die neuen US-Sanktionen gegen sein Land von einem "Handelskrieg" gesprochen. Die Sanktionen hätten die "russische Hoffnung auf eine Verbesserung der Beziehungen mit der neuen US-Regierung beendet", schrieb Medwedew am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. Die Strafmaßnahmen kämen einem "echten Handelskrieg" gegen Russland gleich.

Iran: Neue US-Sanktionen verletzen Atomabkommen

Die neuen US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen der Regierung in Teheran zufolge gegen das 2015 nach jahrelangen Verhandlungen unterzeichnete internationale Atomabkommen. Der Sanktionsbeschluss, den US-Präsident Donald Trump am Mittwoch mit seiner Unterschrift in Kraft setzte, sei eine Verletzung des Abkommens, sagte der iranische Vizeaußenminister Abbas Araghtschi am Donnerstag im staatlichen Fernsehen. Teheran werde darauf "angemessen" reagieren.

Autoindustrie bügelt Umweltministerin bei Hardware-Nachrüstungen ab

Die deutschen Automobilkonzerne haben Hardware-Nachrüstungen bei Diesel-Autos klar abgewiesen. Die Chefs von Volkswagen, Daimler und BMW stellten sich damit klar gegen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD), die an über Softwareupdates hinausreichenden Eingriffen in Motor und Abgasanlage festhält. Er wolle seine Ingenieure nicht damit befassen, ihre Energie in die Verbesserung alter Motoren zu stecken, sagte VW-Chef Matthias Müller nach dem Diesel-Gipfel in Berlin bei der gemeinsamen Pressekonferenz.

Verbraucherzentralen fordern zweiten Diesel-Gipfel

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) hat enttäuscht auf den Diesel-Gipfel reagiert und ein Folgetreffen verlangt. "Die Bundesregierung und die Autobranche haben die Chance vertan, Vertrauen bei geschädigten und verunsicherten Verbrauchern zurückzugewinnen", sagte vzbv-Vorstand Klaus Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Millionen Autofahrer und Menschen warteten "jetzt" auf Antworten und Lösungsvorschläge.

Öffentliche Schulden Deutschlands sinken 2016 um 0,7 Prozent

Die öffentlichen Schulden Deutschlands sind im vergangenen Jahr um 0,7 Prozent gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte bei nicht-öffentlichen Gläubigern zum Jahresende 2016 mit 2.005,6 Milliarden Euro verschuldet. Das entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 24.407 Euro. Das waren 15,1 Milliarden Euro bzw. 0,7 Prozent weniger als Ende 2015.

Umfassende Neustrukturierung an der Spitze der türkischen Armee

In einer umfassenden Neustrukturierung des türkischen Militärstabs hat Ankara die Chefs von Heer, Marine und Luftwaffe abgelöst. Nach Angaben eines Sprechers von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wurde die Entscheidung am Mittwoch bei einer Sitzung des Obersten Militärrats in Ankara getroffen. Er nannte keine Gründe für die Ablösung der drei Männer. Das Militär wurde nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei bereits vielfach unstrukturiert.

EU lehnt Anerkennung von verfassunggebender Versammlung in Venezuela ab

Die EU schließt schließt eine Anerkennung der umstrittenen verfassunggebenden Versammlung in Venezuela aus. Es gebe Zweifel an der Legitimität der Versammlung, die Präsident Nicolás Maduro trotz heftiger nationaler und internationaler Proteste am Sonntag hatte wählen lassen, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch in Brüssel. Die Wahl habe die Krise in Venezuela weiter verschärft, kritisierte sie nach Beratungen von Vertretern der 28 EU-Mitgliedstaaten.

Korruptionsprozess gegen Temer mit Parlamentsvotum abgewendet

Etappensieg für den unter Korruptionsverdacht stehenden brasilianischen Präsidenten Michel Temer: Der Staatschef überstand am Mittwoch (Ortszeit) eine Abstimmung im Parlament und entgeht somit einem Korruptionsverfahren vor dem Obersten Gericht, das ihn sein Amt hätte kosten können. Es wird allerdings damit gerechnet, dass Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot den Präsidenten in den kommenden Wochen weiterer Vergehen beschuldigen könnte.

