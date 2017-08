Aschheim (München) (ots) - Wirecard weitet seine Zusammenarbeitet mit dem Shopsystem-Hersteller Gambio aus: Gemeinsam haben die beiden Unternehmen jetzt das Payment-Angebot GambioPay auf den Markt gebracht. Die Gambio GmbH bietet über 20.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen E-Commerce-Komplettlösungen für Onlineshops. Für dieses Produkt übergibt Gambio die vollständige Zahlungsabwicklung sowie das Risikomanagement in die Hände seines langjährigen Partners Wirecard. Der führende Anbieter von Internet-Technologie ermöglicht durch die Integration zwischen GambioPay und dem Wirecard Checkout Portal die fünf Bezahlmethoden Kreditkarte, Sofortüberweisung, Vorkasse, Rechnungskauf und SEPA-Lastschrift aus einer Hand. Damit haben Gambio-Händler künftig einfachen Zugang zu den Zahlungsmethoden, die für ihr Business relevant sind.



Immer mehr Händler in Deutschland bieten ihre Waren in einem eigenen Onlineshop an. Den richtigen Zahlungsmix auszuwählen, damit Kunden bequem und ohne Umwege einkaufen können, ist dabei ein ausschlaggebendes Erfolgskriterium. Mit der Ausweitung ihrer Kooperation setzen Wirecard und Gambio nun ein Zeichen in Sachen innovativer Bezahlsysteme für den deutschen Onlinehandel. So müssen sich Gambio-Händler nicht mehr mit unterschiedlichen Anbietern auseinandersetzen, um ihren Kunden ein breites Bezahlangebot zu ermöglichen: Durch die Integration zwischen GambioPay und dem Wirecard Checkout Portal erfolgt die komplette Zahlungsabwicklung auf Seiten Wirecard. Fixkosten, die sonst nach dem sogenannten "Pay per Use"-Prinzip entstehen, entfallen ebenfalls.



"Wir freuen uns sehr, unseren Kunden gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Wirecard einen wichtigen Mehrwert bieten zu können. Mit GambioPay geben wir unseren Händlern ein einfaches Bezahlsystem an die Hand, das sie entsprechend ihrer Bedürfnisse flexibel variieren und einsetzen können. Damit werden sie in Fragen der Zahlungsabwicklung entscheidend entlastet und können durch die innovativen Zahlungsoptionen auch im internationalen Onlinehandel mithalten", betont Daniel Schnadt, Geschäftsführer der Gambio GmbH.



Berit Willenbockel, Head of Partner Management bei Wirecard: "Als Komplett-Anbieter rund um den elektronischen Zahlungsverkehr ist es uns ein besonderes Anliegen, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Start-ups durch unser Angebot zu stärken und voranzubringen. Gemeinsam mit Gambio gelingt uns das. Indem wir Gambio-Händlern ein vielfältiges Payment-Angebot aus einer Hand bieten, steigt nicht nur deren Zufriedenheit, sondern auch die Attraktivität der Händler. Dies bestärkt uns darin, an aktuellen Trends orientierte, innovative Systeme zu entwickeln und unsere Produktpalette stets auszubauen."



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Gambio GmbH:



Mit über 20.000 aktiven Shops zählt die Gambio GmbH mit Sitz in Bremen seit 2004 zu den führenden Anbietern für Shopsoftware im deutschsprachigen Raum. Die Gambio-Shoplösung richtet sich sowohl an E-Commerce-Startups als auch an etablierte Händler mit komplexen Anforderungen. Auch für Agenturen und Dienstleister, die Onlineshops im Kundenauftrag erstellen, dient Gambio als Basis zur Umsetzung individueller Projekte. Die modular aufgebaute Komplettlösung zeichnet sich durch einen breiten Funktionsumfang, die konsequente Optimierung für Suchmaschinen sowie die optimale Darstellung auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets aus. Gleichzeitig bleibt die Shopsoftware einfach bedien- und anpassbar. So ist es Endanwendern mit der Gambio-Software auch ohne Programmierkenntnisse möglich, einen professionellen Onlineshop zu erstellen und zu gestalten. Mittels einer Vielzahl integrierter Schnittstellen lässt sich das Shopsystem an alle wichtigen Zahlungssysteme, Versanddienstleister und gängige Warenwirtschafts- bzw. ERP-Systeme anbinden. Dank des Multichannel-Ansatzes können sämtliche großen Marktplätze ebenfalls direkt aus der Shopsoftware heraus bedient werden.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



Gambio-Pressekontakt



Gambio GmbH Lennard Kläfker Tel.: +49 (0) 421 388989 24 E-Mail: l.klaefker@gambio.de