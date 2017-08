Es geht voran bei Liberty One Lithium (WKN A2DHMB / TSX-V LBY)! Nicht nur der Kurs der Aktie ist bereits erheblich gestiegen, seit wir den Lesern von GOLDINVEST.de das Unternehmen an Anfang Juni bei 0,54 CAD erstmals präsentierten... Liberty One hat auch das riesige, fast 40.000 Acres große Pocitos-Projekt vorangebracht, das mitten im so genannten Lithium-Dreieck in Argentinien liegt, wo nachweislich die größten Lithiumsoleressourcen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...