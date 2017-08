Nach dem Diesel-Gipfel kritisiert der Grünen-Chef die Zusagen der Autoindustrie und fordert eine Umorientierung auf schadstofffreie Antriebsarten. Besonders wenig Verständnis zeigt er für die Haltung des VW-Chefs Müller.

Grünen-Chef Cem Özdemir hat VW-Chef Matthias Müller wegen seiner Verweigerungshaltung gegen Umrüstungen von Diesel-Autos zur Schadstoffminderung, sogenannten Hardware-Lösungen, scharf kritisiert. "Das grenzt schon an eine Unverschämtheit", sagte Ödemir dem Deutschlandfunk am Donnerstag. Er bezog sich auf Äußerungen von Müller nach dem Diesel-Gipfel in Berlin. "Offensichtlich hat er den Schuss ...

