eToro: eToro stärkt Präsenz in Deutschland mit prominentem Neuzugang

- Mick Knauff ist ab sofort Senior Analyst bei eToro - Deutschland ist zentraler Expansionsmarkt für das Unternehmen

eToro gab heute bekannt, dass Mick Knauff ab sofort als Senior Analyst für die Social Trading Plattform tätig sein wird. Mick Knauff wird für eToro regelmäßig Marktkommentare und Analysen erstellen.

"Wir freuen uns, mit Mick Knauff einen ausgewiesenen Experten aus der Welt der Marktanalyse und den Börsen an Bord geholt zu haben. Dank seines umfangreichen Wissens und seiner langjährigen Erfahrung können wir nun noch mehr trading-relevante Inhalte für unsere Nutzer veröffentlichen und so einen klaren Mehrwert für eToro Trader in Deutschland schaffen," so Yoni Assia, Mitgründer und CEO von eToro. "Mick Knauff wird bei unserer Expansion auf dem deutschen Markt eine zentrale Rolle spielen und unseren aktuellen und zukünftigen Nutzern unter anderem die Welt der Kryptowährungen näherbringen."

"eToro ist ein Vorreiter auf dem Gebiet des Social Trading und verfügt über eine Plattform mit hervorragenden Anlagemöglichkeiten", so Mick Knauff. "Ich freue mich, dass ich dazu beitragen kann, das geballte Wissen der eToro Nutzer noch fundierter zu machen."

Zuletzt lancierte eToro aufgrund der starken Nachfrage der Nutzerbasis auf seiner Plattform einen sogenannten CopyFund, über den Investoren in sechs Kryptowährungen - Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash, LiteCoin und Ethereum Classic - investieren können.

Über Mick Knauff Mick Knauff hat im Jahr 2006 das Deutsche Anleger Fernsehen als Gründer, Vorstand und Korrespondent aufgebaut, thematisch begleitet und als Verantwortlicher geprägt. Knauff war zudem als Börsenkorrespondent für N24 tätig. Neben seiner Vortrags- und Moderationstätigkeit ist er täglich auf Antenne Frankfurt als Börsenkorrespondent zu hören. Seit 2016 ist Knauff darüber hinaus Autor und Chefanalyst beim Investor Verlag in Bonn sowie beim Börsenspiegel in Fulda und außerdem Dozent der Akademie der Bayerischen Presse in München und der Akademie für Neue Medien in Kulmbach.

Über eToro eToro ist eine führende Online-Trading und Investment-Community. Die

mehrfach ausgezeichnete Plattform verbindet ein globales, wachsendes Netzwerk von sechs Millionen Nutzern.

Die von eToro angebotenen Investment-Produkte sind Differenzkontrakte (Contracts for Differences; CFDs) auf Währungen, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Exchange Traded Funds (ETFs). Diese Produkte sind hochgradig risikobehaftet und für viele Investoren ungeeignet. Sollte sich der Markt zu Ihren Ungunsten bewegen, droht ein Kapitalverlust über die Geldmittel, die in einer spezifischen Position investiert wurde, hinaus. Trader haften für ihre finanziellen Verluste bis hin zum Eigenkapital ihres Accounts.

Trading ist grundsätzlich mit Risiken verbunden. Riskieren Sie nur Kapital, dass Sie bereit sind, zu verlieren. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

