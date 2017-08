Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Merck KGaA +0,11% auf 92,92, davor 8 Tage im Minus (-7,78% Verlust von 100,65 auf 92,82), Hellenic Exchanges +0,76% auf 5,27, davor 8 Tage im Minus (-15,37% Verlust von 6,18 auf 5,23), Chevron -0,29% auf 110,46, davor 6 Tage im Plus (7,34% Zuwachs von 103,2 auf 110,78), SLM Solutions -0,47% auf 37,835, davor 6 Tage im Plus (3,22% Zuwachs von 36,83 auf 38,02), Verizon -1,39% auf 48,21, davor 6 Tage im Plus (11,85% Zuwachs von 43,71 auf 48,89), Barrick Gold -0,58% auf 17,14, davor 6 Tage im Plus (11,73% Zuwachs von 15,43 auf 17,24), Cancom -1,36% auf 54,99, davor 5 Tage im Plus (4,68% Zuwachs von 53,26 auf 55,75), Gold -0,13% auf 1269,98, davor 4 Tage im Plus (1,89% Zuwachs von 1248,02 auf 1271,6), SolarEdge -1,93% auf 22,85, davor 4 Tage im Plus (3,33%...

