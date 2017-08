Wollerau - Angesichts des noch unklaren Ausmasses der mit der digitalen Transformation einhergehenden Veränderungen in der Arbeitswelt schürt "Industrie 4.0" vor allem bei Arbeitnehmern und auch Unternehmen Zukunftsängste. Übersehen werden dabei die grossen Potentiale im Rahmen einer Reputation Management- und Employer Branding-Strategie.

Veränderungen kommen für uns Menschen meist ungelegen, sind wir doch erst gerade dabei, uns mit der aktuellen Situation vertraut zu machen. Schon zu Zeiten der industriellen Revolution, der fortschreitenden Industrialisierung und Automatisierung gab es bei Unternehmen wie auch Arbeitnehmern im Zuge der darwinschen Umwälzungsprozesse Gewinner wie auch viele Verlierer. Auf welcher Seite man schlussendlich stand, hing immer auch von der Anpassungsfähigkeit und -schnelligkeit ab. Jetzt ist mit Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz eine neue gewaltige Umwälzung im Gange, bei der verunsicherte Akteure eine Abwehrhaltung einnehmen oder gar auf Rückzug gehen. Aber gerade weil der Ausgang dieser Veränderungen völlig offen ist, sind die Chancen für eine gemeinsame Ausgestaltung gross.

Neue Berufsbilder

Veränderungen in der Berufswelt haben uns schon immer begleitet und zu komplett neuen Berufen geführt. Die Kinder von Landwirten und Handwerkern sind heute Masseure, Coaches oder Sprachtherapeuten. Wie sieht die Zukunft der Arbeit im Zuge der digitalen Transformation aus und welche Berufe werden an Attraktivität verlieren oder ganz obsolet werden? Schon heute gibt es Roboterdrohnen, fahrerlose Fahrzeuge und hochentwickelte Smart Phones, die in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...