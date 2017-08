Andreas Mittler tritt seine Position als Client Advisor bei PGIM Fixed Income an.

Andreas Mittler erweitert das Client Advisory Team von PGIM Fixed Income in Deutschland. Er wird aus dem Frankfurter Büro institutionelle Investoren in Deutschland und Österreich betreuen und berichtet an Philip Vlieghe, den Leiter der EMEA Client Advisory Group.

Bis vor kurzem war Mittler für die Produktentwicklung und den institutionellen Vertrieb bei Swiss Life Asset Managers zuständig. Davor war er Leiter des institutionellen Geschäfts für das deutschsprachige Europa und Osteuropa bei Russell Investments. Zuvor war er außerdem Vertriebsspezialist für Risk-Analytics bei MSCI und bekleidete Relationship Management-Positionen bei Société Générale Asset Management und ABN AMRO Asset Management.

Vlieghe kommentiert: "Mit einer stetig wachsenden Anzahl institutioneller Kunden im deutschsprachigen Raum, unseren maßgeschneiderten Lösungen für VAG-regulierte Investoren und der Nachfrage nach institutionellen Fixed Income Produkten wie Emerging Markets, Investment Grade High Yield Credit, Absolute Return und Multi-Sector sind wir überzeugt, dass Andreas sowohl den fachlichen Hintergrund als auch die nötige Erfahrung besitzt, um institutionelle Investoren umfassend zu beraten. Wir sind sicher, dass er ein starker Partner für unsere deutschen und österreichischen Kunden im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen ist."

Mit einem verwalteten Vermögen von $654 Milliarden (Stand 31. März 2017) gehört PGIM Fixed Income zu den größten Fixed Income Managern weltweit. PGIM Fixed Income gehört zu PGIM, dem globalen Investment Manager von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU).

Über PGIM Fixed Income

PGIM Fixed Income, mit einem verwalteten Vermögen von $654 Milliarden (Stand 31. März 2017), ist ein globaler Asset Manager mit aktiven Lösungen über alle Fixed Income Märkte hinweg. Das Unternehmen unterhält Büros in Newark, N.J., London, Tokyo und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.pgimfixedincome.com.

Über PGIM

Mit 14 aufeinanderfolgenden Jahren positiver Nettozuflüsse von institutionellen Drittinvestoren, zählt PGIM zu den Top-Ten der größten Vermögensverwalter weltweit mit mehr als 1 Billion US-Dollar verwaltetem Vermögen (Stand 31. März 2017). Der Unternehmensansatz von PIGM bietet eine Reihe von Investmentlösungen für Retail- und institutionelle Investoren weltweit über alle Asset-Klassen hinweg an, einschließlich auf Fundamentaldaten und quantitativen Ansätzen basierenden Aktienstrategien, Anleihestrategien, Immobilien sowie private und gewerbliche Hypothekenkredite. Die Unternehmenseinheiten haben Niederlassungen in 16 Ländern auf fünf Kontinenten.

Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) ist ein Finanzdienstleister mit Hauptsitz in den USA und Niederlassungen in Asien, Europa und Lateinamerika. Die einzelnen Geschäftseinheiten bieten eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Lebensversicherungen, Renten und pensionsbezogener Dienstleistungen.

Das US-amerikanische Unternehmen Prudential Financial, Inc. ist in keiner Weise mit Prudential plc verbunden, einer Gesellschaft, die im Vereinigten Königreich ansässig ist.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170803005318/de/

Contacts:

PGIM

Claire Currie, +1 973-802-4040

claire.currie@pgim.com