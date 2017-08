UL und NRTL listen 14 Modullieferanten mit Tigo als NEC 2014 2017 zertifiziert auf

Tigo®, Pionier der smarten modularen Flex-MLPE-Plattform, gab heute bekannt, dass sein Portfolio von "Rapid Shutdown System (RSS)"-Partnern, die mit Tigos TS4-Plattform integriert sind, auf 14 internationale Modulhersteller erweitert wurde und nun mit Underwriters Laboratories (UL) und Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) gelistet ist.

Das zertifizierte Listing von Tigo betrifft Tier 1 Partner einschließlich ET Solar, Hansol Technics, Itek Energy, JA Solar, Lerri Solar, Neo Solar Power, PureSolar, Seraphim Solar, Silfab Solar, Solartec, Sunpreme, Suntech, Talesun und Trina Solar. Tigos TS4-L (Long Strings), TS4-O (Optimierung) und TS4-S (Sicherheit) mit UHD-Kerntechnologie bringen die integrierte Lösung zu PV-Modulen, um die Spannung im Solar Array zu steuern und das Solar Array in einem Notfall abzuschalten. Tigo ist der einzige MLPE-Lieferant im Markt, der PV-Installateuren, EPCs und Systemeigentümern zertifizierte Compliance mit NEC 2014 2017 690.12 bietet.

"Tigos robustes Partnerschaftsportfolio von Smart Modulherstellern bietet Installateuren eine breite Auswahl an Produkten, die UL- und NRTL-zugelassene Rapid Shutdown-Lösungen darstellen", so Danny Eizips, VP, Hardware Engineering bei Tigo. "Wir werden uns auf die Erweiterung dieser Modulmarken konzentrieren, um die Sicherheit zu verbessern und die Kostenwirksamkeit von integrierten smarten Modulen zu erhöhen."

Tigo liefert jetzt seine integrierte Rapid Shutdown -Lösung weltweit als eine Modul lösung. Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie unter +1 408 402 0802 App. 1, E-Mail sales@tigoenergy.com oder auf www.tigoenergy.com.

Über Tigo

Tigo wurde 2007 von einem Team erfahrener Technologen gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Das Tigo Team kombinierte einen einzigartigen Ansatz auf Systemebene mit Erfahrung im Halbleiterbereich, Power-Elektronik und Solarenergie, um die erste Generation der Smart Module Optimizer-Technologie für die Solarindustrie zu entwickeln. Tigos Vision ist die Nutzung integrierter und nachgerüsteter Flex-MLPE- und Kommunikations technologie zum Senken der Kosten für Solarenergie. Durch die Partnerschaft mit Tier 1 Modul- und Inverter-Herstellern in der Branche, ist Tigo in der Lage, sich auf seine wichtige Innovation mit der smartesten TS4 Modul-Plattform zu konzentrieren und das breitere Ökosystem zu nutzen. Tigo verfügt über Betriebe in den USA, in Europa, Lateinamerika, Japan, China, Australien und dem Nahen Osten. Besuchen Sie www.tigoenergy.com.

