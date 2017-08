Esslingen - OLG Frankfurt a.M. verurteilt Commerzbank wegen Falschberatung einer Hannover Leasing 193 Anlegerin - Aktiennews In einem seitens der Esslinger Kanzlei Aslanidis, Kress und Häcker-Hollmann für eine Anlegerin des geschlossenen Immobilienfonds Hannover Leasing 193 Wachstumswerte Europa III erstrittenen Urteil vom 28.07.2017 hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zu Schadensersatz und Rückabwicklung verurteilt (10 U 28/16 ).

