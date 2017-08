München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Lena Gercke ist das coolste "Germany's next Topmodel" aller bisherigen Staffeln - sie punktet mit ihrer Natürlichkeit und sonnigen Ausstrahlung. In JOY (9/2017, EVT. 04.08.) verrät die 29-Jährige exklusiv, wie sie Heimat definiert, was sie über Freundschaft denkt und was sie an einem Cheat Day nascht.



Als Model ist Lena viel unterwegs, reist von einem Shooting zum nächsten. Wo sie sich zu Hause fühlt? "Dort, wo ich meine Wäsche wasche, meinen Koffer in die Ecke stellen kann und mich jemand Liebes empfängt." Momentan lebt sie in München - obwohl sie schon viele tolle Städte wie Madrid, Berlin und New York kennen gelernt hat. "In München fühle ich mich schon sehr wohl. Außerdem liebe ich die bayerische Küche! An meinen Cheat Days gönne ich mir ein Wiener Schnitzel und einen Kaiserschmarrn", verrät Lena.



Wer soviel wie die gebürtige Cloppenburgerin unterwegs ist, muss sich was einfallen lassen, damit Freundschaften nicht zerbrechen. Lena pflegt den Konakt zu ihren Lieben so: "Wir besuchen uns so oft es geht! Wenn meine beste Freundin da ist, ist das richtige Quality Time. Und zum Glück gibt es Whatsapp!" Zerbrochen ist wegen ihrer Karriere noch keine ihrer Freundschaften - ihre beste Freundin Marlies Pia kennt sie sogar noch aus dem Sandkasten im Kindergarten. "Ihr kann ich einfach alles erzählen, und wir können uns immer aufeinander verlassen! Eigentlich müssen wir uns nur anschauen und wissen direkt, was der andere denkt. So eine Freundschaft ist etwas ganz Besonderes", sagt Lena. Eigenschaften, die eine wahre Freundin für sie unbedingt mitbringen muss: "Loyalität und Ehrlichkeit. Aber von beiden Seiten! Ähnlich wie in einer Beziehung."



Lena liebt es Quatsch zu machen und andere Leute auf den Arm zu nehmen. Wen sie am liebsten mal hinters Licht führen möchte? "Jemanden aus der Politik würde ich gerne mal etwas veräppeln! Einfach nur, um die ernsten Mienen mal aus der Reserve zu locken. Warum nicht gleich Angela Merkel?!"



Hinweis für die Redaktionen:



Die neue JOY-Ausgabe 9/2017 ist ab dem 4. August 2017 im Handel. Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichung frei.



Über JOY



Der Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune. Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einem einzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche und erfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optik präsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippsten Fashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier- und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neu zu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz von JOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für die Internationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in sieben Ländern erfolgreich erscheint.



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY, SHAPE, InTouch Style und "einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



OTS: Bauer Media Group, JOY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32925 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32925.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Anna Hezel Unternehmenskommunikation T +49 40 30 19 10 74 anna.hezel@bauermedia.com https://twitter.com/bauermediagroup