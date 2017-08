FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nordex-Aktien haben am Donnerstag im Sog einer guten Auftragsentwicklung an ihren jüngsten Erholungsversuch angeknüpft. Sie stiegen am Vormittag an der TecDax-Spitze um 6,27 Prozent auf 12,37 Euro. Umsatz und Aufträge des Windkraftanlagenbauers entwickelten sich im zweiten Quartal besser als gedacht.

Nordex hatte seine Aktionäre im Februar mit einer Gewinnwarnung geschockt. Eine deutlichere Erholung gelang bisher nicht. Aktuell kosten die Papiere noch rund 37 Prozent weniger als vor der Warnung. Die Aktien erschienen langsam wieder attraktiv, unter der Voraussetzung, dass Nordex bei der erwarteten Beschleunigung der Auftragseingänge im zweiten Halbjahr liefern könne, erklärte Analyst Sebastian Growe von der Commerzbank./mis/zb

ISIN DE000A0D6554

AXC0102 2017-08-03/10:07