Der deutsche Biotechkonzern Morphosys zeigt sich zufrieden mit dem zurückliegenden zweiten Quartal. Der Konzernumsatz lag mit 11,7 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartal, als 12,2 Millionen Euro erzielt wurden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im zweiten Jahresviertel bei minus 15,4 Millionen Euro (Q2 2016: -9,5 Millionen Euro). Diese Entwicklung wurde aber erwartet und bereits im Rahmen der Veröffentlichung des Jahresergebnisses für 2016 angekündigt. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden indes bestätigt. Grund für den höheren Verlust sind gestiegene Ausgaben für die klinische Entwicklung der firmeneigenen Produktkandidaten, die allerdings im Erfolgsfall deutlich höhere Einnahmen versprechen als die Partnerprogramme wie beispielsweise Guselkumab, das vor Kurzem die Zulassung erlangt hat. Im Jahr 2016 wurden drei klinische Phase 2-Studien mit dem Leitwirkstoff MOR208 in Blutkrebsindikationen begonnen. Eine dieser Studien ist im zweiten Quartal 2017 in eine Phase 3-Studie übergegangen.

