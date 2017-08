Die Telekom traut sich einen höheren Betriebsgewinn zu und hebt die Prognose für das Geschäftsjahr, da das Unternehmen einen Gewinnsprung im zweiten Quartal verzeichnen kann. Vor allem T-Mobile US treibt das Geschäft.

Die Deutsche Telekom hebt nach einem Gewinnsprung ihre Prognose für das Gesamtjahr leicht an. Dank florierender Geschäfte ihrer amerikanischen Tochter T-Mobile US legte das Betriebsergebnis (bereinigtes Ebitda) im zweiten Quartal um 8,9 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro zu, wie die Telekom am Donnerstag mitteilte. T-Mobile US steuerte dabei 2,9 Milliarden Euro zu - 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Aber auch im deutschen Heimatmarkt liefen die Geschäfte besser. Für 2017 erwartet der Vorstand nun einen Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses auf rund 22,3 Milliarden Euro. Zuvor waren rund 22,2 Milliarden Euro geplant.

Auch unter dem Strich verdienten ...

