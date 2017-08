Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der deutschen Wirtschaft ist im Juli etwas niedriger gewesen als bisher angenommen. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex von verarbeitendem und nicht-verarbeitendem Gewerbe sank in zweiter Veröffentlichung auf 54,7 (Vormonat: 56,4) Punkte. In erster Veröffentlichung war ein Stand von 55,1 Punkten genannt worden.

Der Index des Dienstleistungssektors sank auf ein Zehnmonatstief von 53,1 (54,0) Punkten. Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung genannten Werts von 53,5 Punkten prognostiziert. Der Index des verarbeitenden Gewerbes ging auf 58,1 (Vormonat: 59,6) Punkte zurück.

Laut IHS Markit deutet die Indexentwicklung auf ein Wirtschaftswachstum von jeweils 2,0 Prozent im laufenden und nächsten Jahr hin.

