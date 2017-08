Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist wenig verändert in den Donnerstagshandel gestartet. Der SMI unternahm nach der Eröffnung einen weiteren Anlauf, um das jahreshoch bei knapp 9'149 Punkten zu erreichen, fiel dann aber wieder zurück. Unterstützung kommt weiterhin durch die Erholung des Euro zum Franken, der am Vorabend zeitweise über 1,15 CHF gestiegen war.

Zumindest die Vorgaben aus den USA waren positiv. Hier schloss der Dow Jones erstmals über der Marke von 22'000 Punkten. In Asien war die Stimmung am Morgen jedoch eher leicht negativ. Belastung könnte von Seiten der Politik kommen. Nach den neuen Sanktionen der USA gegen Russland benutzt Moskau nun den Begriff Handelskrieg. Auch die Spannungen mit Nordkorea spielen insbesondere in Asien eine grosse Rolle. Von der Konjunkturseite stehen am Vormittag der EZB-Wirtschaftsbericht und der EU-Einzelhandelsumsatz auf der Agenda. Am Mittag folgt der BoE-Zinsentscheid.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,12% höher bei 9'133,20 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,12% auf 1'460,46 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,23% auf 10'412,91 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 17 im Plus, neun im Minus und vier unverändert.

