FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal im Systemgeschäft den anhaltenden Preisdruck in der Branche zu spüren bekommen. Dieser resultierte neben rückläufigen Absatzmangen im klassischen IT-Outsourcing-Geschäft in einem Umsatzminus im Systemgeschäft von 1,8 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt erinnerte während der Telefonkonferenz daran, dass die Telekom das Geschäft verstärkt von der klassischen IT hin zum Cloud-Geschäft und Netzwerk-basierten Diensten entwickeln will, weil sie hier Wachstumsmöglichkeiten sieht. Im den ersten sechs Monaten lag der Zuwachs der Cloud-Umsätze bei 11 Prozent.

Der Auftragseingang bei T-Systems ging im zweiten Quartal um 13,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zurück. Der Grund: Einigen größeren Aufträgen im Vorjahr standen keine vergleichbaren Abschlüsse im Beichtsquartal gegenüber. Ergebnisseitig verzeichnete T-Systems mit einem Plus beim bereinigte EBITDA von 22,5 Prozent auf 136 Millionen Euro zwar einen deutlichen Anstieg, dies spiegele aber im Wesentlichen die in diesem Segment üblichen quartalsweisen Schwankungen wider. Im Gesamtjahr wird unverändert ein stabiles Ergebnis angestrebt.

