flatex Morning-news DAX update

Die Leitindizes in Asien-Pazifik schlossen am Donnerstag überwiegend mit Verlusten. Während sich die Abschläge in Tokio, Hong Kong, Sydney und Singapur noch in Grenzen hielten, hatten die Indizes in Seoul stärkere Abgaben zu verzeichnen. Die US-Future tendieren uneinheitlich. In Frankfurt eröffnete der Xetra-DAX mit 12.130,76 und damit mit einer rund 50-Punkte-Abwärtsbewegung zum Vortag.

Der Deutsche Aktienindex schloss bei 12.181,48 Punkten mit einem Minus von 0,57 Prozent. Zur Ermittlung der nächsten Widerstände und Unterstützungen könnte der Chartverlauf vom letzten Hoch vom 13. Juli bei 12.676,52 Punkten auf das Verlaufstief vom 01. August bei 12.092,38 Punkten von Nutzen sein. Die Widerständefänden sich nun bei 12.230 Punkten, 12.316 Punkten, 12.384 Punkten und 12.453 Punkten. Auf der Unterseite könnten die Unterstützungen bei 12.092 und 12.091,57 Punkten, sowie darunter bei 11.955 und 11.942 Punkten liegen. Weiter südlich könnten noch die Marken von 11.870 und 11.732 Halt geben.

