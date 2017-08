Bonn - An den Rentenmärkten kehrte gestern sommerliche Ruhe ein, so die Analysten von Postbank Research.Der Handel sei nahezu vollkommen impulslos verlaufen. In der Folge hätten die Renditen 2-, 5- und 10-jähriger Bundesanleihen bei -0,70%, -0,22% bzw. 0,49% verharrt. In den USA sei die Rendite 10-jähriger Treasuries um 1 Basispunkt auf 2,26% geklettert. (03.08.2017/alc/a/a)

