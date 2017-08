Düsseldorf - Das Statistikamt der Türkei will heute die Daten zur Preisentwicklung im zurückliegenden Juli veröffentlichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Berichtsmonat hätten sich voraussichtlich vor allem zwei Sondereffekte ausgewirkt: niedrigere Einfuhrzölle für Fleisch und Preiserhöhungen für Transportdienstleistungen in Istanbul. Im Monatsvergleich würden die Analysten von einem Rückgang der Ausgaben für Kalbfleisch um 7% und für Lebensmittel um 2% ausgehen. Für Transport hingegen würden die Analysten infolge der oben genannten Preisanpassungen für Transportdienstleistungen und höhere Benzinpreise ein Prozent mehr als im Juni veranschlagen. Nachdem die Verbraucherpreise im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat noch um 10,9% gestiegen seien, würden die Analysten nun mit einer Jahresrate von 9,4% rechnen.

