Hewlett-Packard hat das Polaroid-Prinzip ins Smartphone-Zeitalter übertragen: Der handliche Drucker Sprocket bannt Selfies und andere Schnappschüsse auf Papier - auch unterwegs. Das Prinzip hat aber einen Nachteil.

Klicken und gucken: Dieses Prinzip verschaffte Polaroid Weltruhm. In Zeiten, in denen die Entwicklung analoger Filme meist mehrere Tage dauerte, boten die Sofortbilder des Kameraherstellers den Reiz des Spontanen, trotz qualitativer Mängel. Bis die digitale Fotografie aufkam und dem Unternehmen die Geschäftsgrundlage nahm.

Klicken und gucken, das kann heute jeder. Doch einige Unternehmen wollen das Polaroid-Prinzip fürs digitale Zeitalter anpassen. Zum Beispiel Hewlett-Packard. Mit dem Sprocket hat der amerikanische Konzern einen handlichen Drucker auf den Markt gebracht, der auch auf der Gartenparty oder im Urlaub Smartphone-Fotos auf Papier bannt. Der Handelsblatt-Test zeigt: Das Gerät hat einige Schwächen, macht aber trotzdem Spaß.

Damit der Sprocket immer dabei sein kann, komprimiert HP die Technik enorm. Das Gerät ist ungefähr so groß wie ein externer Smartphone-Akku und wiegt ähnlich viel. Es passt somit bequem in die Jacke oder Handtasche. Das Fotopapier liegt in einem Fach, das sich mit einem Griff öffnen lässt, zehn Blätter lassen sich dort einfüllen.

Das Gerät kommt ohne Tinte aus: HP nutzt die Technik des Herstellers Zink Imaging, bei der die Farbpigmente sich ...

