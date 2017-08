München (ots) - Er ein Stinkstiefel, sie eine reizende Witwe: Als Oren Little (Michael Douglas) aus heiterem Himmel die Rolle des Großvaters für die ihm bislang unbekannte neunjährige Enkeltochter Sarah (Sterling Jerins) übernehmen muss, greift ihm seine Nachbarin Leah (Diane Keaton) um der Kleinen willen unter die Arme. Sie wird schnell zur Ersatzoma für das Mädchen - während der egoistische Miesepeter sein romantisches Interesse an der lebenslustigen Sängerin entdeckt. Doch leider ist er in Liebesdingen ganz schön aus der Übung ... Regisseur Rob Reiner prägte nicht nur Ende der 80er Jahre mit "Harry und Sally" ein ganzes Genre - auch in seiner neuen romantischen Komödie setzt er seine beiden Oscar-prämierten Hauptdarsteller höchst unterhaltsam und beschwingt in Szene. Das i-Tüpfelchen: Diane Keaton und Michael Douglas sind zum ersten Mal zusammen in einem Film zu sehen. Das Erste zeigt "Das grenzt an Liebe" als Free-TV-Premiere am 8. August um 22:45 Uhr.



"Das grenzt an Liebe" wird am Sonntag, 13. August, um 13:00 Uhr noch einmal auf ONE ausgestrahlt.



Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zu diesem und allen anderen Filmen des "PremierenKinos im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/premierenkino. Audio-Dateien aus und zu den Filmen stehen bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de zur Verfügung. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit: https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.



