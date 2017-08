Wallau/Frankfurt am Main (ots) -



Ab sofort bietet IKEA seinen Kunden in Deutschland erstmals eine Kreditkarte an. Zusammen mit den Partnern Visa und Ikano Bank stellt der schwedische Möbelhändler seinen Kunden mit der kontaktlosen Kreditkarte ein neues Finanzprodukt zur Verfügung. Damit kann nicht nur in den IKEA Einrichtungshäusern, sondern auch weltweit bei Millionen Visa Akzeptanzstellen bezahlt und an 2,6 Millionen Geldautomaten Bargeld abgehoben werden.



Die IKEA Kreditkarte verfügt neben der Visa auch über die V PAY Funktion. Sie kann daher flächendeckend bei Händlern in Deutschland eingesetzt werden, die Kartenzahlungen akzeptieren. Die IKEA Kreditkarte ist zudem mit der innovativsten Bezahltechnologie ausgestattet - der Visa Kontaktlosfunktion.



Die neue IKEA Kreditkarte ist ein modernes, flexibles und schnelles Zahlungsmittel: Kunden können wählen, ob sie ihren Einkauf vollständig zu einem festen Termin (Anfang oder Mitte des Folgemonats) oder später in Raten zahlen möchten*. "Für uns steht die Zufriedenheit unserer Kunden im Fokus. Wir wollen ihnen ein angenehmes und unkompliziertes Einkaufserlebnis bieten - das schließt das Bezahlen ein. Mit der neuen IKEA Kreditkarte haben unsere Kunden eine Karte für all ihre Anschaffungen. Sie ist flexibel und zudem im ersten Jahr - bei einer bestimmten Mindestnutzung auch dauerhaft - gebührenfrei", sagt Klaus Cholewa, verantwortlich für das Kundenerlebnis bei IKEA Deutschland.



Die neue Kreditkarte hat IKEA gemeinsam mit den Partnern Visa und der Ikano Bank entwickelt: Visa (NYSE:V) stellt die technologischen Grundlagen für die Karte zur Verfügung und führt die Transaktionsabwicklung durch. Die Ikano Bank fungiert als Kartenherausgeber, Darlehensgeber und Ansprechpartner für die Kunden.



Vom 1. August 2017 an kann die IKEA Kreditkarte in allen IKEA Einrichtungshäusern und online auf IKEA.de beantragt werden. Unmittelbar nach der Eingabe der relevanten Daten und Absendung des Vertrages erfolgt eine Bonitätsprüfung. Diese entscheidet über den Verfügungsrahmen. Ihr Girokonto können Kunden ganz einfach als Referenzkonto für die IKEA Kreditkarte hinterlegen. Ein neues Girokonto ist nicht nötig.



"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit IKEA. Sie ist ein wegweisendes Beispiel für innovative Partnerschaften mit Handelsunternehmen. Kontaktloses Bezahlen mit Visa und V PAY ist schnell, einfach und sicher. Davon profitieren Händler und Kunden, da Wartezeiten an den Kassen weiter reduziert werden können. Die Kunden müssen ihre Karte nicht mehr aus der Hand geben, sondern nur noch an das Terminal halten. Die Zahlung wird per Near Field Communication (NFC) kontaktlos abgewickelt", sagt Albrecht Kiel, Regional Managing Director für Zentraleuropa (DACH/BENELUX) bei Visa. IKEA Kunden können mit ihrer Kreditkarte bei 1,2 Millionen Händlern in Europa kontaktlos bezahlen.



Die IKEA Kreditkarte löst die bisherige IKEA FAMILY Bezahlkarte ab, diese wird aber noch weiterhin als Zahlungsmittel akzeptiert. Die IKEA FAMILY Bezahlkarte ist seit 1996 auf dem Markt. Sie konnte zu Anfang nur bei IKEA eingesetzt werden, heute wird sie von weiteren ausgewählten Händlern akzeptiert.



Weitere Informationen zur IKEA Kreditkarte finden Sie unter: www.IKEA-Kreditkarte.de



* Die IKEA Kreditkarte ist im ersten Jahr für alle Kunden kostenfrei. Danach wird keine Jahresgebühr erhoben, wenn die Teilzahlung genutzt oder als Vollzahler mehr als 1.200 Euro im Jahr Mindestumsatz erzielt wird. Wer weniger Umsatz macht, zahlt ab dem zweiten Jahr eine Jahresgebühr von 17,99 Euro.



Über den IKEA Konzern



Unsere Vision ist es, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen, indem wir formschöne, funktionsgerechte, erschwingliche und qualitativ hochwertige Einrichtungsgegenstände anbieten, die mit Rücksicht auf Mensch und Umwelt produziert wurden. Insgesamt betreibt der IKEA Konzern 340 Einrichtungshäuser in 28 Ländern. Darüber hinaus gibt es mehr als 40 Einrichtungshäuser, die von Franchisenehmern außerhalb des IKEA Konzerns geleitet werden. Im Geschäftsjahr 2016 besuchten insgesamt 783 Millionen Menschen die Einrichtungshäuser des IKEA Konzerns und 2,1 Milliarden Menschen informierten sich auf unserer Website www.IKEA.com



Über Visa



Visa Inc. (NYSE:V) ist ein globales Unternehmen für Zahlungstechnologie. Visa verbindet Verbraucher, Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen und ermöglicht schnelles, sicheres und zuverlässiges elektronisches Bezahlen. Wir betreiben mit VisaNet eines der fortschrittlichsten Netzwerke für Transaktionsabwicklung weltweit. Dieses Netzwerk ermöglicht die Abwicklung von 65.000 Transaktionen pro Sekunde und bietet Verbrauchern Schutz vor Betrug und Händlern sichere Bezahlmöglichkeiten. Visa ist keine Bank und gibt selbst keine Karten aus, verlängert keine Kredite und legt nicht die Preise und Gebühren für Verbraucher fest. Die Innovationen von Visa ermöglichen es Finanzinstituten, ihren Kunden eine größere Auswahl zu bieten: unabhängig davon, ob sie direkt mit Debitprodukten, im Voraus mit Prepaidprodukten oder im Nachhinein mit Kreditkartenprodukten bezahlen. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website (www.visaeurope.com), dem Visa Vision Blog (http://vision.visaeurope.com) und @VisaInEurope.



