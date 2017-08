Zürich (ots) - Nick McKittrick (48) wird neues Mitglied des Verwaltungsrates der Homegate AG, dem führenden Anbieter von Immobilienportalen in der Schweiz. Er ist Mitgründer von Rightmove, dem grössten Immobilienportal Grossbritanniens. Nick McKittrick war rund 16 Jahre für das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in London tätig und von 2013 bis Juni 2017 dessen CEO.



Christoph Brand, Mitglied der Unternehmensleitung und Leiter Classifieds & Marketplaces von Tamedia, die mehrheitlich an der Homegate AG beteiligt ist: «Es freut mich sehr, dass wir mit Nick eine ausgewiesene Führungskraft mit enorm guten Kenntnissen im Online-Immobiliengeschäft für den Verwaltungsrat der Homegate AG gewinnen konnten.»



Axel Konjack, CEO Homegate AG: «homegate.ch ist fast zeitgleich mit Rightmove an den Markt gegangen. Als Marktführer in Grossbritannien und in der Schweiz verfolgen beide Unternehmen ähnliche Wachstumsstrategien. Bei der Weiterentwicklung der Homegate-Gruppe die Erfahrung von Nick nutzen zu können ist für uns eine grosse Chance. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.»



Die weiteren Mitglieder des Homegate-Verwaltungsrats sind Christoph Brand, Verwaltungsratspräsident der Homegate AG und Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia, Daniel Previdoli, Mitglied der Unternehmensleitung der Zürcher Kantonalbank sowie Urs Hügli, Inhaber und Geschäftsführer bei step2success GmbH. Nick McKittrick folgt auf Nicola Claglüna, der aus dem Verwaltungsrat der Homegate AG ausgeschieden ist.



Über die Homegate AG



Die Homegate AG wurde 2001 gegründet und hat sich seither zum führenden Digital-Unternehmen im Schweizer Immobilienmarkt entwickelt. Mit mehr als 10 Millionen Besuchen im Monat, 180 Millionen Seitenaufrufen sowie über 85'000 aktuellen Immobilienangeboten ist homegate.ch die klare Nr. 1 unter den Schweizer Immobilienportalen (Net-Metrix Audit 6/2017; Visits, Page Impressions). An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigt die Homegate-Gruppe mehr als 70 Mitarbeitende. Gemeinsam mit der Zürcher Kantonalbank bietet homegate.ch eine Online-Hypothek für die gesamte Schweiz an. Die Homegate AG gehört zur Schweizer Mediengruppe Tamedia AG, weiterer Aktionär ist die Zürcher Kantonalbank.



Pressekontakt: Homegate AG Carina Schönenberger Medienverantwortliche Homegate AG 044 711 86 80 carina.schoenenberger@homegate.ch