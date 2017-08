London (ots/PRNewswire) -



Grant's sucht nach einem neuen globalen Markenbotschafter für 2018 und diese außergewöhnliche Rolle verlangt nach einem passenden Vorstellungsgespräch - eine All-Inclusive-Reise rund um den Globus, um mit Grant's die Welt zu erobern



Vergessen Sie Lebensläufe! Grant's will seine Kandidaten vor Ort testen, in den aufregendsten Städten der Welt, mit einem Koffer von Grant's Whisky bewaffnet.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:



https://www.multivu.com/players/uk/8150651-grants-whisky-greatest- job-interview/



Sie können sich jetzt für das Interview Ihres Lebens bewerben - eine 10-tägige Reise um die Welt. Sie ist Teil von Grant's Whiskys Suche nach einem neuen globalen Markenbotschafter für das Jahr 2018. Drei Finalisten werden in diesem ungewöhnlichsten aller Interviews zu je drei Ländern reisen, angefangen von Kolumbien und Polen bis nach Indien und Südafrika, ausgestattet mit einem Koffer voller Grant's, um ihn mit den Freunden zu teilen, die sie erst noch kennenlernen müssen.



Diese Reise wird den legendären Trip im Jahr 1909 von Charles Grant Gordon, dem Schwiegersohn von William Grant, dem Gründer von Grant's Whisky, widerspiegeln. Charles stach mit einem Koffer voller Grant's und seinem Ehrgeiz, damit die Welt zu erobern, in See. 110 Jahre später wird Grant's ausgewählter globaler Markenbotschafter seinen Spuren im Jahr 2018 folgen.



Grant's globaler Markenbotschafter muss einfallsreich, charismatisch und talentiert sein und eine Leidenschaft fürs Schreiben, Reisen und die Mixologie mitbringen. Diese Eigenschaften werden einer harten Prüfung unterzogen. Die drei Finalisten müssen ihren Koffer mit Grant's als Verhandlungskapital einsetzen und ein Glas Whisky gegen unvergessliche Abenteuer eintauschen, damit der Whisky die Welt im Sturm erobert.



Wenn so das Interview aussieht, wie ist dann erst der richtige Job?



Oliver Dickson, Global Brand Director, erklärt: "Die Rolle geht weit darüber hinaus, großartige Cocktails zu mixen. Wir suchen jemanden, der das Motto der Marke "Stand Together" verkörpert und der Grant's in die nächste Phase auf seiner globalen Reise katapultiert.



"In der heutigen Gesellschaft suchen viele Menschen bei ihrer Arbeit nach mehr Flexibilität und Abenteuer abseits eines gewöhnlichen Arbeitstags im Büro. Dieser Job bietet Reisen, Freiheit, Unabhängigkeit und noch dazu ein gutes Gehalt! Wir wollten einen Bewerberinterview-Prozess, der zu dem aufregenden und herausfordernden Charakter der Arbeit passt."



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.grantswhisky.com/interview



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/540529/Global_Brand_Amba ssador_2018.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/540529/Global_Brand_Ambassador_2018.jpg) )







Video:



https://www.multivu.com/players/uk/8150651-grants-whisky-greates t-job-interview/ (https://www.multivu.com/players/uk/8150651-grants-whisky-greatest-job-interview/)



OTS: William Grant & Sons newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127516 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127516.rss2



Pressekontakt: Steve Richards Advocacy Team William Grant & Sons steve.richards@wgrant.com Kontakt - Tel.: +44(0)7712-585724