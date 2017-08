Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz steht möglicherweise vor einem Zukauf in Großbritannien. Der Versicherer Liverpool Victoria Friendly Society Limited bestätigte in einer Mitteilung an die Londoner Börse Medienberichte, nach denen er mit der Allianz über einen Verkauf eines Minderheitsanteils an einer Sparte verhandelt. Eine Allianz-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme ab.

In der Mitteilung der Liverpool Victoria heißt es, das Unternehmen bestätige fortgeschrittene Gespräche mit der Allianz über einen "potenziellen Verkauf eines signifikanten Minderheitsanteils an dem allgemeinen Versicherungsgeschäft" von Liverpool Victoria. Die Verhandlungen dauerten an und es gebe keine Gewissheit, dass es zu einer Transaktion kommt. Darüber hinaus wollte einen Sprecherin von Liverpool Victoria keine Stellungnahme abgeben. Zuvor hatte Sky News über die Gespräche berichtet und unter Berufung auf einen Analysten geschrieben, die Sparte könnte bei dem Deal mit über 1 Milliarde Pfund bewertet werden.

Liverpool Victoria erzielte 2016 ein Bruttoprämienaufkommen von 2,76 Milliarden Pfund und fuhr einen bereinigten Vorsteuerverlust von 49 Millionen Pfund ein. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.200 Mitarbeiter.

