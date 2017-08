Wien (APA-ots) -

* Erfolgreiches erstes Halbjahr trotz starkem Wettbewerb. * Zuwächse bei der Datennutzung und im werthaltigen

Vertragskunden-Bereich. * Steigerung bei Umsatz, EBITDA und EBIT.

Hutchison Drei Austria hat im ersten Halbjahr 2017 trotz verschärften Wettbewerbs stabile Zuwächse erzielt. Neue Tarifinnovationen wie die TOP-Tarife und GIGA-Promotions bescherten dem Unternehmen einen neuerlichen Zuwachs im werthaltigen Vertragskundengeschäft. Gepaart mit einer anhaltend hohen Datennachfrage erhöhte sich dadurch der Umsatz (Total Revenue) um 3 Prozent auf 386 Mio. Euro.

3CEO Jan Trionow: "Obwohl der Wettbewerb im heimischen Mobilfunkmarkt mit mehr als 35 Marken intensiver denn je ist, haben wir im ersten Halbjahr 2017 unsere wichtigsten Unternehmenskennzahlen weiter gesteigert. Die Nachfrage nach unseren mobilen Daten-Lösungen ist anhaltend hoch. Mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent sind wir der mit Abstand größte Anbieter von mobilem Internet in Österreich."

In den ersten sechs Monaten 2017 steigerte Drei seinen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 4 Prozent von 163 auf 171 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 5 Prozent von 116 auf 122 Mio. Euro.

Durch die Bereinigung nicht aktiver Wertkartenkunden zählte das Unternehmen zum 30.6.2017 rund 3,7 Mio. Kunden (exklusive M2M bzw. MVNO Kunden). Bereinigt blieb die Zahl der aktiven Kunden konstant. Den Anteil seiner werthaltigen Vertragskunden konnte Drei dabei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3% steigern. Die Zahl der Mitarbeiter stieg leicht auf 1.328 Beschäftigte.

Zwtl.: 3TV, Internet der Dinge und neue Businesstarife.

Mit dem Start von 3TV zur Jahreswende hat Drei als erster reiner Mobilfunkanbieter des Landes sein Angebot um österreichweites Kabel-TV erweitert. Die Rolle des Marktführers beim Internet für Zuhause baute Drei im Februar mit seinem leistungsstarken Premiumrouter 3neo weiter aus. Starke Lebenzeichen setzte Drei auch im immer wichtiger werdenden Segment des Internets der Dinge: mit dem Verkaufsstart von IoT Complete sowie der neuen, weltweiten IoT Connectivity Partnerschaft mit Cisco Jasper. Im Mai brachte Drei eine Tarifinnovation für seine Geschäftskunden mit den LTE Flat-Datentarifen Hui Business Time auf den Markt.

Zwtl.: Drei und Tele2. Größter alternativer Telekom-Anbieter entsteht.

Durch den Zusammenschluss mit Tele2, der noch in diesem Jahr erfolgen soll, wird Drei zum ersten alternativen Telekomanbieter in Österreich, der Festnetz und Mobilfunk mit eigener Infrastruktur aus einer Hand anbieten kann. Drei will damit sein Internet-Angebot weiter ausbauen sowie seinen Fokus auf Geschäftskunden und innovative IoT-Lösungen deutlich verstärken.

Vergangenen Freitag hatte Drei die Übernahme des führenden alternativen, heimischen Festnetz-Anbieters Tele2 angekündigt. Mit dem Zusammenschluss, der von den Wettbewerbsbehörden noch genehmigt werden muss, entsteht Österreichs größter alternativer Telekom-Anbieter mit mehr als 4 Millionen Mobilfunk-, Festnetz- und Internet-Anschlüssen und künftig knapp einer Mrd. Euro Umsatz.

Zwtl.: Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2016). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017).

