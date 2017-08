Siemens unter Druck. Die Aktie entfernt sich im Abwärtstrend zunehmend von ihren früheren Hochs und könnte unter 100 Euro fallen. Mit einem Mini Future Short lässt sich auf kurze Sicht mit einer Trend-Chance von 140 Prozent von einer fallenden Siemens-Aktie überproportional profitieren. Im Update: Bayer.

Die Vorlage neuer Quartalszahlen bereitete den Aktionären von Siemens keine Freude. Sie setzten ihren Abschied aus der Aktie fort. Abgesehen vom Nettoergebnis verfehlte der Industriekonzern auf den ersten Blick die durchschnittlichen Markterwartungen. Zudem bemängelten die Händler, dass die Medizintechnik erst im folgenden Jahr an die Börse gebracht werden solle. Seit Ende April und dem Allzeithoch bei 133,50 Euro befindet sich die Siemens-Aktie bereits in einem anhaltenden und ziemlich stabilen Abwärtstrend. Der lässt sich aktuell zwischen 112,10 und 120,30 Euro beschrieben, wobei die Notierungen auf ihrem Weg nach unten vor allem dessen Oberseite als Widerstand markierten. Die Unterseite dagegen ist noch wenig beschrieben, so dass es durchaus mit einem an Dynamik gewinnenden Abverkauf auch tiefer gehen könnte. Mit dem heutigen Minus rissen die Notierungen ein gefährliches Abwärtsgap nach unten. Die 200-Tage-Linie kann ...

