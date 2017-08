Wegen der hohen Rohstoffkosten verzeichnet der Autozulieferer Continental einen sinkenden Quartalsgewinn. Der Gewinn im Reifengeschäft im 2. Halbjahr war höher erwartet worden.

Der Autozulieferer Continental erwartet wegen hoher Nachfrage nach Fahrerassistenzsystemen in diesem Jahr ein stärkeres Umsatzwachstum als bisher. Der Dax-Konzern hob am Donnerstag die Prognose um 500 Millionen Euro auf mehr als 44 (Vorjahr: 43,5) Milliarden Euro an. Die Rendite soll wie bisher in Aussicht gestellt bei 10,5 Prozent liegen nach 10,8 Prozent im Vorjahr. Von Reuters ...

