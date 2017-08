Hamburg (ots) - Mit ihrem neuen Job als "Supertalent"-Jurorin empfindet Nazan Eckes (41) ihr Familien-Management jetzt als noch größere Herausforderung. "Ich will da keinem was vormachen", sagt die RTL-Moderatorin im Interview mit GALA (Ausgabe 32/2017, ab heute im Handel). "Ich bin keine Supermama. Ich versuche wie jede andere Mutter auch, mein Bestes zu geben." Nachdem sie gesehen habe, dass die Produktionszeiträume von "Dance Dance Dance" und "Supertalent" aufeinandertreffen, habe sie privat Konsequenzen gezogen: "Ich hab meine Mutter angerufen und gesagt: ,Mama, wenn du nicht kommst, schaffe ich das nicht.' Jetzt sind meine Eltern extra früher aus der Türkei zurückgereist."



Nazan Eckes und ihr Mann, ein österreichischer Maler, haben zwei kleine Kinder, die 2014 und 2016 zur Welt kamen.



