Kirkland Lake Gold Inc. gab gestern die Ergebnisse des am 30. Juni geendeten zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2017 bekannt. Es folgen die wichtigsten Zahlen der drei Monate im Überblick:



? Die Produktion erreichte 160.305 Unzen Gold (Q2 16: 68.338 oz), damit wurden in der ersten Jahreshälfte insgesamt 290.733 Unzen ausgestoßen.



? Durch den Verkauf von 151.208 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 1.256 USD generierte Kirkland im Juniquartal einen Umsatz in Höhe von 189,9 Mio. USD (Q2 16: 91,7 Mio. USD).



? Die Cash-Betriebskosten beliefen sich im Schnitt auf 482 USD je verkaufter Unze Gold.



? Der operative Cashflow erreichte 71,0 Mio. USD (Q2 16: 40,3 Mio. USD).



? Es wurde ein Nettogewinn von 34,6 Mio. USD bzw. 0,17 USD je Aktie erzielt (Q2 16: 10,6 Mio. USD). Im ersten Halbjahr 2017 erreichte der Nettogewinn damit insgesamt 47,7 Mio. USD bzw. 0,23 USD je Aktie.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de