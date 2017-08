FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



03.08.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GULF MARINE PRICE TARGET TO 59 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 570 (520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 315 (310) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 390 (353) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DS SMITH TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 550 (400) PENCE - BERENBERG RAISES PLUS500 TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 725 (560) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 668 (674) PENCE - 'SELL' - FTSE 100-INDIKATION -0.06% TO 7407 (CLOSE: 7411.43) POINTS BY IG - FTSE 100-INDIKATION -0.10% TO 7404 (CLOSE: 7411.43) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 742 (763) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS TARGET TO 4000 (4370) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 496 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 867 (881) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 285 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN REINITIATES BAT WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 5610 PENCE - RBC CAPITAL CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 410 (430) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 600 (560) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES LSE PRICE TARGET TO 4100 (4000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 760 (780) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 100 (81) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3750 (3700) PENCE - 'BUY'



