FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzvorstand der Deutschen Telekom sieht die US-Tochter in jeder Hinsicht gut für die Zukunft aufgestellt. T-Mobile US habe mit seinem Spektrum mittlerweile ein Niveau erreicht, das sich in allen Bereichen mit dem der beiden größten Konkurrenten Verizon und AT&T messen könne, sagte Thomas Dannenfeldt während der Telefonkonferenz. Außerdem seien die Wachstumsmöglichkeiten von T-Mobile US noch erheblich, beispielsweise in Segmenten mit noch vergleichsweise geringen Marktanteilen.

Der Finanzvorstand bekräftigte zwar die bekannte Position der Muttergesellschaft, Spekulationen über mögliche Fusionspartner und -strategien der US-Tochter grundsätzlich nicht zu kommentieren, und äußerte sich somit auch nicht dazu, ob für die US-Tochter generell ein Mobilfunk- oder ein Kabelpartner bevorzugt wird. Er sagte allerdings, dass ein Unternehmen in einzelnen Märkten auch als reiner Mobilfunkanbieter überlebensfähig sein kann. In den USA beispielsweise gebe es eine weit geringere Überdeckung von Mobil- und Kabeldiensten als in Europa.

August 03, 2017

